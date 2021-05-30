В Пензенской области служебные собаки не боятся выстрелов

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, целью учебно-дрессировочного сбора на базе Центра кинологической службы УМВД России по Пензенской области с 17 по 28 мая стала подготовка стражей порядка и служебных собак к сдаче входного контроля в Уфимской школе подготовки специалистов кинологов, в которую полицейские отправятся в скором времени на учебу.

В ходе общего курса дрессировки полицейские вырабатывали контакт со своей собакой, получили навыки ветеринарии. С коллегами обсуждались методы дрессировки служебных собак и отработка на практике упражнений по поиску апортировочного предмета. Одновременно проходил отбор и выбраковка животных. Одно из испытаний для них – собаки не должны бояться выстрелов.

Учебно-дрессировочный сбор показал: собаки кинологической службы УМВД России по Пензенской области вместе с полицейскими-кинологами показали, что готовы эффективно выполнять возложенные на них задачи по всем направлениям применения.