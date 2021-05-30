В Пензе с фальшивой купюрой за консультацией мужчина пришел в банк

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции №3 УМВД России по г. Пензе от представителя банка поступило сообщение об обнаружении поддельной купюры. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, в банк обратился индивидуальный предприниматель 1975 года рождения с просьбой определить подлинность денежной купюры номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года.

Позднее специалисты пояснили любознательному продавцу овощей, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ.

Фальшивку изготовили на капельно-струйном принтере, перфорация – прожиг.

Купюру отправили для проведения экспертизы в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ. А любознательному предпринимателю посоветовали использовать аппарат для определения подлинности купюр, а еще порекомендовали владельцу торговой точки оборудовать рабочее место камерой видеонаблюдения и сохранять записи приема денежных средств.

После профилактической беседы мужчине вручили ему памятку.

Теперь он сам может проконсультировать непосвященных рассказом о том, как распознать фальшивые купюры, а чаще всего в Пензе изымают их со следующими серийными обозначениями (эти буквы стоят перед номером банкноты):

– 5 000 рублей – вс, мх, ам, ма, са, бт, мв, хб, АК;

- 1 000 рублей – ьН, тЛ, оП, аМ.