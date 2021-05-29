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Спорт29 мая 2021 11:04

В Пензе на соревнованиях «динамовцев» отличный результат у наших спортсменов

Призерами в служебном двоеборье стали старший лейтенант юстиции Татьяна Высочина и майор внутренней службы Екатерина Горяева
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В межрегиональных соревнованиях, посвященных памяти В. Квышко, приняли участие 23 команды из 10 регионов РФ, всего 130 участников.

В абсолютном зачёте среди женщин 1-ой возрастной группы 1 место заняла старший следователь отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Пензе Татьяна Высочина.

Среди женщин 2-й возрастной группы 3 место у старшего инспектора отдела анализа, планирования и контроля УМВД России по Пензенской области Екатерины Горяевой. По итогам соревнований победители были награждены кубками, медалями и грамотами.