В Пензе на соревнованиях «динамовцев» отличный результат у наших спортсменов

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В межрегиональных соревнованиях, посвященных памяти В. Квышко, приняли участие 23 команды из 10 регионов РФ, всего 130 участников.

В абсолютном зачёте среди женщин 1-ой возрастной группы 1 место заняла старший следователь отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Пензе Татьяна Высочина.

Среди женщин 2-й возрастной группы 3 место у старшего инспектора отдела анализа, планирования и контроля УМВД России по Пензенской области Екатерины Горяевой. По итогам соревнований победители были награждены кубками, медалями и грамотами.