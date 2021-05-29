В Саранске, отдыхая в сауне, девушка вытащила у 21-летнего парня кошелек

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по го Саранск обратился 21-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что в сауне, где он проводил время с друзьями, совершено хищение принадлежащего ему кошелька с денежными средствами в сумме 32 тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастна девушка, отдыхавшая в одной компании с потерпевшим. Уроженка Старошайговского района, воспользовавшись тем, что ее приятели увлечены разговором, зашла в раздевалку и, обыскав карманы верхней одежды друзей, обнаружила кошелек потерпевшего. Забрав находку, обвиняемая немедленно покинула сауну. Денежные средства она потратила на личные нужды.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.