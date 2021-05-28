Мэр Пензы рассказал об антитеррористической защищенности городских школ

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В Пензе 199 объектов образования оборудованы видеонаблюдением.

Об этом глава администрации города Андрей Лузгин сообщил в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области в четверг, 27 мая 2021 года. Временно исполняющий главы региона Олег Мельниченко отметил, что решение о проведении заседания принято в связи с трагическими событиями, произошедшими в Казани, и инцидента в бассейне Нижнего Ломова. Также актуальность мероприятия связана с предстоящим проведением ЕГЭ.

Мэр Пензы на заседании рассказал об антитеррористической защищенности городских школ.

«По итогам работы последних двух лет видеонаблюдением оборудованы 199 объектов, системой контроля управления доступом - 187, системой охранной сигнализации - 145, системами оповещения и управления эвакуацией работников, обучающихся и иных лиц -165 объектов. В настоящее время стационарными арочными металлоискателями оснащены 67 зданий школ. Во всех образовательных учреждениях города установлены кнопки экстренного вызова», - доложил он.

Отдельно глава исполнительной власти Пензы остановился на обеспечении безопасности детей во время летнего отдыха в 53 пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в загородных детских оздоровительных лагерях «Строитель» и «Юность».

Они оснащены видеонаблюдением, системой оповещения и управления эвакуацией.

«Имеется прямая связь с выводом на пульт ЕДДС, связь со службами полиции, Росгвардии осуществляется по сотовому телефону. Территории лагерей по периметру закрыты. На въездах в оздоровительные лагеря установлены КПП. Помимо круглосуточного дежурства сотрудников частных охранных предприятий, в ночное время дополнительно будут дежурить патрули из числа работников лагерей».

По словам главы администрации Пензы, на антитеррористическую защищенность образовательных учреждений в 2019 году из областного и городского бюджетов направлены денежные средства в размере 74562,5 тысяч рублей. В 2020 году в рамках муниципальной программы города Пензы на эти цели освоены бюджетные ассигнования в размере 26 096,9 тысяч рублей.

Работа по оснащению объектов образования продолжается. На 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 26 096,9 тысяч рублей.

Кроме того, в повестке дня значились вопросы организации работы по линии молодёжной политики относительно выявления факторов, способствующих формированию у подрастающего поколения склонности к насилию. А также дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности при перевозке, хранении и использовании опасных хлорсодержащих химических веществ; вопрос информационного сопровождения контртеррористических мероприятий.