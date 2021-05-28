В Пензенской области односельчане видели, как мужчина скрылся под водой

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

О том, что мужчина купался, а затем скрылся под водой и больше не выныривал, рассказали видевшие его 23 мая на местном водоеме жители села Пиксанкино. Достали 44-летнего местного жителя только на следующий день. Сделали это сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

Никто не идет на реку, чтобы утонуть. Эта фраза была сказано очень давно, когда из реки водолазы достали утонувшего юношу- одного из двух купавшихся братьев. Она - об осторожности. Особенно, когда очень весело и, кажется, что вплавь способен одолеть любую реку.

По факту смерти мужчины в водоеме села Пиксанкино Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка.

В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений на мужчине не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.