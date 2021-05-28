В Пензенской области прокуратура не дает нарушать земельное законодательство

За 4 месяца 2021 года органами прокуратуры области выявлены 270 нарушений в сфере земельного законодательства.

Для их устранения возбуждено уголовное дело, в суды направлено 70 исковых заявлений, принесено 68 протестов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 36 должностных лиц, отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В Белинском районе, к примеру, прокуратура выявила, что незаконным актом администрация Лермонтовского сельсовета предоставила в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок муниципальному предприятию, не входящему в перечень субъектов, котором участок может быть предоставлен на таком праве. По протесту прокурора района земельный участок возвращен муниципальному образованию.

В администрацию р. п. Башмаково в ноябре 2020 г. поступило заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов, оно не содержало законных оснований для предоставления такого права без торгов и указания на вид права, на котором заявитель желает получить земельный участок. Вместо принятия в 10-дневный срок решения о возврате указанного заявления обратившемуся лицу, ввиду его несоответствия требованиям закона, администрация рабочего поселка в течение 30 дней приняла решение о предоставлении земельного участка в собственность.

Прокурор района внес представление главе администрации р. п. Башмаково, договор купли-продажи расторгнут, земельный участок возвращен муниципальному образованию.

Выявлены другие многочисленные отклонения от закона при рассмотрении органами местного самоуправления заявлений о предоставлении земельных участков. Нарушались сроки рассмотрения таких обращений, незаконно отказывалось в предоставлении земли, принимались не соответствующие закону решения при заключении договоров аренды, соглашений о перераспределении земельных участков.

В общем в продолжение классической фразы «Люди, как люди» пора добавить, что испортил их не только квартирный, но и земельный вопрос.