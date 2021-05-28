В Мордовском краеведческом музее имени И.Д. Воронина открылась выставка «Посвящение Саранску»

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Вчера в торжественном открытии выставки принял участие мэр города Петр Тултаев.

- 380 лет – это солидная цифра, - отметил он. – Это эпохи, тысячи людей. Каждое поколение вносило свой вклад в развитие города. Спасибо музею за этот проект. Сама по себе история интересна. А история каждого города поистине уникальна. Саранск за это время прошел и стал активным участником всех самых важных вех истории.

- Эта выставка станет подарком для всех жителей Саранска к юбилею города, - подчеркнул заместитель директора музея по научной работе Дмитрий Фролов.

Помимо этой выставки, ко Дню города музей подготовит также экспозицию «Саранск: город и горожане».