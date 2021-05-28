Олег Мельниченко: «Мы должны сделать все возможное, чтобы не повторилась казанская история»

Главной темой разговора стало обеспечение безопасности учреждения образования в связи с трагедией в Казани.

- Кроме того, по предложению Управления ФСБ мы еще раз обсудим вопросы, возникшие после инцидента в бассейне Нижнего Ломова, - отметил Олег Мельниченко.

Врио губернатора Пензенской области напомнил, что 11 мая в казанской гимназии № 175 юноша застрелил из огнестрельного оружия 10 человек. Еще 20 получили ранения.

- Жертв могло бы быть гораздо больше, если бы в гимназии не приняли меры антитеррористической защиты. Мы должны сделать все возможное, чтобы не повторилась казанская история.

Сегодня в нашем регионе работают более тысячи учреждения образования.

- В ближайшие дни начнется сдача Единого государственного экзамена. Мы обязаны обеспечить безопасность в пунктах проведения экзаменов и во всех образовательных организациях, - поставил задачу он.