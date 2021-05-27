Пензенская область вакциной обеспечена

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В ходе совещания руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области Михаил Перекусихин оценил эпидемиологическую ситуация по COVID-19 в регионе как стабильную.

Он отметил явную тенденцию к снижению интенсивности эпидпроцесса.

В Пензенской области по данным на 26 мая текущего года количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией составляет суммарно с начала регистрации 46909 человек.

Большинство из них проживают в областном центре. Вакцинации населения в регионе ведется на 74 стационарных пунктах вакцинации. Действуют 20 прививочных кабинетов в ГБУЗ «Городская поликлиника» г. Пензы; 2 - в г. Заречном; 12 - в четырех межрайонных больницах (4 в Кузнецке, 2 в Каменке, 3 в Сердобске, 3 в Нижнем Ломове). Кроме того, открыто 36 прививочных кабинетов в 26 районных больницах.

Как отметил врио губернатора Пензенской области, в последнее время темпы проведения прививочной кампании снизились. Персональную ответственность за организацию мероприятий он возложил на глав администраций. И предложил подключить к работе активы районов, руководителей предприятий, школ, социальных служб. Вакцина есть, регион ей обеспечен, исходя из заказов.

Информированность населения и доступность - акцентировал внимание Олег Мельниченко на важнейших принципах прививочной компании.