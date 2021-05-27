В этом году в Саранске благоустроят 25 дворов

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Всех больше дворов, 11, приведут в порядок в Ленинском районе. Еще 10 благоустроят в Пролетарском, 4 – в Октябрьском. В них установят новые бордюры, уложат асфальт, увеличат парковки и установят фонари, лавочки и урны.

На половине объектов работы уже завершились или подходят к концу. Проведение благоустройства лично контролирует глава администрации городского округа Петр Тултаев.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Саранске с 2017 года. За это время удалось привести в порядок 167 придомовых территорий.

СПРАВКА

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.