Мэр Пензы о растущем бизнесе и развитии туристического, делового центра города

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

На базе Центра культурного развития «Губернский» мэр принял участие в работе дискуссионной площадки «Город для бизнеса». Модератором сессии выступила соучредитель и финансовый директор консалтинговой компании Begin Capital Юлия Егорова.

Как отметил в своем выступлении глава администрации Пензы, наряду с крупным бизнесом, , важная роль в формировании рабочих мест, предоставлении услуг играют в Пензе представители микропредприятий. А потому важно знать потребности растущего бизнеса, учитывать их в стратегии развития города, а также формировании комфортной городской среды.

В планах создание в Пензе двух индустриальных парков со статусом особой экономической зоны, отметил Андрей Лузгин, и конкретизировав, что в парках будут сформированы участки разной конфигурации от 50 соток до 30 га, предложил обращаться с предложениями, если предполагается расширение бизнеса.

Подробно остановился мэр на реализации концепции развития туристического, делового центра города. В частности, напомнил о том, что в настоящее время идет голосование горожан по выбору общественной территории, которая обретет в 2022 году новый современный облик в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».