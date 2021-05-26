Житель Саранска украл у своей бабушки больше 300 тысяч рублей

По информации пресс-служба МВД по РМ, в этом месяце гражданин заметил банковскую карту своей бабушки, зная, что на ней есть 350 тысяч рублей. Дождавшись, когда женщина выйдет, он внес данные карты в мобильном приложении на своем смартфоне и отключил уведомления на телефоне родственницы. Несколькими днями позже он одолжил у знакомого карту, на которую и перевел деньги со счета бабушки, а после обналичил 347 500 рублей.

Во время суда подсудимый вину признал лишь частично и заявил, что ранее пожилая родственница лишила его права на жилплощадь.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на два с половиной года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.