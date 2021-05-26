В Пензу привезут икону Божьей Матери со Святой Горы Афон

В 2020 году при Пензенском арматурном заводе была построена часовня в честь Иверской иконы Божией Матери. После завершения работ было принято решение привезти в храм копию чудотворной Иверской иконы Божией Матери, которая хранится в монастыре Иверон на Святой Горе Афон. Список с реликвии был изготовлен старицей Гавриилой из греческого монастыря Святой Троицы.

Встреча освященной иконы состоится в субботу, в 12:00 у часовни. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим проведет молебен, после чего икона займет свое место в храме.