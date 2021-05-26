Росгвардейцы разыскали потерявшуюся в Кузнецке девятилетнюю девочку

Во время патрулирования улиц Кузнецка экипаж Росгвардии получил сообщение о пропаже девятилетней девочки. Родители ребенка забили тревогу, когда школьница не вернулась после занятий и они не смогли связаться с ней.

Уточнив приметы пропавшей, правоохранители приступили к поискам. Спустя десять минут, проезжая по улице Левоневского, росгвардейцы заметили подходящую под описание девочку. Заговорив с ребенком, бойцы убедились, что это и есть пропавшая школьница. Девочка не успела пересесть на свою маршрутку и решила дойти до дома пешком.

Несовершеннолетнюю передали родителям.