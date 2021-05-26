«ТНС энерго Пенза» предлагает клиентам дистанционные сервисы для оплаты электроэнергии

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона «ТНС энерго Пенза» предоставляет своим клиентам широкий спектр вариантов оплаты электроэнергии.

Современные интернет-сервисы позволяют оплатить счета дистанционно, делая процесс не только комфортным и быстрым, но и безопасным.

При помощи компьютера или мобильного устройства с выходом в Интернет, потребители могут осуществить платежи без комиссии:

- на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго».

Указанные сервисы всегда подскажут точную сумму к оплате, если под рукой не окажется квитанции, и позволяют передать показания индивидуального прибора учета электроэнергии.

Оплатить полученные счета также можно в банковских терминалах при помощи QR-кода и в почтовых отделениях, банкоматах, интернет-банках по реквизитам, указанным в платежных документах.

«ТНС энерго Пенза» напоминает, что своевременная и полная оплата потребленного ресурса является гарантией надежного энергоснабжения и отсутствия дополнительных финансовых издержек.