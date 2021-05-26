После смертельного удара жены табуретом мужчина просил суд об оправдании

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, апеляционным определением судебной коллегии по уголовным делам ВС РМ без изменения оставлено решение Рузаевского районного суда, приговорившего жителя г. Рузаевка за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый в ходе ссоры нанес потерпевшей не менее 17 ударов руками, ногами и табуретом в область головы и туловища, причинив телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал. Однако приговор обжаловал защитник, полагавший вину в совершении преступления недоказанной и ходатайствовавший об оправдании подзащитного.

С учетом мнения стороны обвинения, жалоба оставлена без удовлетворения, приговор – без изменения.