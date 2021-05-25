В Мордовии в асфальт закатали 9 млн рублей

Пресс- служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Масштабное финансирование национального проекта при отсутствии должного контроля и учета легко превратить из большого блага в развитии инфраструктуры региона в нечто совершенно противоположное.

В 2019 году в Саранске это, по сути, и произошло. При реализации республиканской программы «Развитие автомобильных дорог» и (с таким же названием) программы муниципальной в итоге отремонтировали не те участки дорог, финансирование ремонта которых не было предусмотрено по указанным программам.

Что это трудовой героизм дорожников, или лукавство с подменой ремонта несопоставимых по трудозатратам участков магистралей? Следствие профессионально и точно расставит акценты в рамках двух уголовных дел, возбужденных СУ СК России по Республике Мордовия по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств).

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.