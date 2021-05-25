Завтра в Мордовии откроют фонд нерожденных детей

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

26 мая Саранске откроют филиал фонда «Женщины за жизнь». При возникновении кризисных ситуаций сюда смогут обратиться будущие мамы и родители. И получат поддержку волонтеров, продуктовые наборы и все необходимое для новорожденных малышей.

По словам генерального директора Фонда «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной, помощь для беременных женщин Мордовии будет оказываться на основе лучшего опыта страны в поддержки материнства.

В филиале ждут и волонтеров - неравнодушных людей, готовых прийти на помощь.

В день открытия состоятся презентации проектов фонда «Мамино окно» и «Приданное малышу», состоится общение за круглым столом по теме «Спасение нерожденных как новое направление помощи семьям в кризисе».

В церемонии примут участие: Врио Главы Мордовии Артём Здунов, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Мордовия Наталья Юткина и другие.