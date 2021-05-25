В Пензе всего за полмиллиона ясновидящая пообещала снять с женщины родовое проклятие

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции №1 УМВД России по г. Пензе обратилась местная жительница 1942 года рождения: по телевизору она увидела передачу, где ясновидящая излечивала от разных болезней. Женщина сразу же позвонила по указанному номеру телефону.

Сообщив собеседнику свои паспортные данные, она рассказала о своих недугах, тем самым записавшись на лечение. Через день ей позвонила неизвестная. После того, как она назвалась именем ясновидящей с экрана, женщина сразу поверила в то, что на ней лежит родовое проклятие, которое необходимо снимать несколькими сеансами и регулярно оплачивать. Женщина в течение одного месяца перечислила неизвестным лицам денежные средства в сумме 520 000 рублей. Однако лечение, которое проводила лжецелительница, не работало, и гражданка осознала, что стала жертвой лжецелительницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Потерпевшая призналась, что попадается на подобную уловку не в первый раз.