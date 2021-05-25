Администрация ДШИ Спасского района поблагодарила депутата Владимира Вдонина

Фото из архива депутата

Осенью прошлого года ученики школы искусств Спасского района приняли участие в дистанционном туре Всероссийского конкурса творчества «Нас 20 миллионов» и теперь отправятся на очные выступления второго тура, которые состоятся в июне.

Как отметили преподаватели школы, выступить на сцене Московской Государственной консерватории – места каждого музыканта. Администрация школы обратилась с просьбой подготовиться к конкурсу к депутату Законодательного Собрания Пензенской области Владимиру Вдонину, не раз помогавшему учреждению. Народный избранник выделил средства на покупку музыкальных инструментов: ксилофона, металлофона, блокфлейты. Благодаря им 27 учащихся смогут выступить еще более ярко.

Представители ДШИ отправили в областной парламент благодарственное письмо.