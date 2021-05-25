В Мордовии суд вынесет приговор женщине, придавившей во сне малолетнего сына

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Следственными органами СУ СК России по Республике Мордовия 30-летней женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Следствие установило, что 26 марта 2021 года женщина легла спать и положила с собой грудного ребенка. Во сне она навалилась на сына. В результате ребенок скончался.

Вину в совершении инкриминируемого деяния женщина признал полностью.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.