В Пензе следователи выясняют причины смерти мужчины, обнаруженного в реке Сура

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Его тело было обнаружено днем 21 мая в реке недалеко от 2-го Индустриального переулка в Пензе. Первоначальный осмотр никаких повреждений на теле не выявил. Точная причина смерти будет установлена назначенной судебно-медицинской экспертизой.

По факту обнаружения тела мужчины 1988 года рождения следственным отделом по Первомайскому району Пензы СУ СК РФ по Пензенской области проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.