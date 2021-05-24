В одном из крупнейших торговых центров Саранска не соблюдался масочный режим

По словам мэра города Петра Тултаева, лучшим способом защиты сейчас остается прививка. Поэтому вакцинация должна охватить работников тех сфер, которые подразумевают ежедневный контакт с большим количеством людей: общепит, торговля, перевозки. Он поручил разработать графики, согласно которым мобильные пункты вакцинации могли выехать на предприятия, а также в кварталы с плотной застройкой.

- Я в очередной раз подчеркиваю: расслабляться рано, больных еще много! – заявил мэр.

Также в столице Мордовии продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного-перчаточного режима в общественном . На прошлой неделе было выявлено 160 нарушений, составлено восемь протоколов.

- Кроме этого, продолжаем проверять такси. На прошлой неделе водителям и пассажирам были вынесены 14 замечаний, составлены 2 протокола, - сообщил начальник Транспортного управления Игорь Белорунов.

Продолжаются проверки и в магазинах.

- В магазине «Магнит» в Октябрьском районе продавец продал покупателю товар без маски и перчаток. Всего с начала года было составлено 35 актов фиксации нарушений, - доложила начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова.

Составленные акты и фотоматериалы направлены в Минэкономики Республики Мордовия.

- Я был в «Спаре», который на улице Ботевградской. Стою в маске – на меня смотрят, как на чудака какого-то. Большая часть людей без масок и без перчаток. Нужно встретиться с администрацией магазина и провести разъяснительную работу. Если продолжатся нарушения – применяйте все предусмотренные законодательством в этом случае меры, – обратился Пётр Тултаев к Людмиле Даниловой. - И обязательно проверьте, привиты ли сотрудники «Спара».