Петр Тултаев: «Добро должно быть с кулаками»

1 мая в Саранске начался сезон уличной торговли, однако далеко не все предприниматели относятся добросовестно к своим обязанностям: зачастую рядом с ларьками можно увидеть коробки и ящики из-под товара, мусор.

- И кто это должен убирать? - отметил мэр города Петр Тултаев. – В выходные в парках и скверах гуляют люди, поэтому там нужна чистота. Контролируйте этот вопрос, особенно в выходные. Добро должно быть с кулаками.

Согласно закону «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия» размер административного штрафа за выбрасывание мусора в общественных местах составляет от пятисот до двух тысяч рублей.