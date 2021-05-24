Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 мая 2021 15:09

Петр Тултаев: «Добро должно быть с кулаками»

Глава администрации городского округа Саранск высказал замечания по поводу содержания территорий рядом с точками уличной торговли
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

1 мая в Саранске начался сезон уличной торговли, однако далеко не все предприниматели относятся добросовестно к своим обязанностям: зачастую рядом с ларьками можно увидеть коробки и ящики из-под товара, мусор.

- И кто это должен убирать? - отметил мэр города Петр Тултаев. – В выходные в парках и скверах гуляют люди, поэтому там нужна чистота. Контролируйте этот вопрос, особенно в выходные. Добро должно быть с кулаками.

Согласно закону «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия» размер административного штрафа за выбрасывание мусора в общественных местах составляет от пятисот до двух тысяч рублей.