В Пензе с грандиозным успехом прошел Парад детских колясок

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ах, какой восторг царил на этом празднике! По ходу торжественного шествия участников парада с аллеи Детского парка до территории Парка Времен яркие разноцветные экипажи с маленькими пассажирами радовали всех жителей микрорайона и привлекали внимание прохожих.

Компетентное жюри по достоинству оценило более 30 семей, представивших свои работы и прошествовавших в качестве групп поддержки своих юных солистов в экипажах. Победители в номинациях «Мир Космоса», «Мой любимый парк», «По следам динозавров», «Будущие Олимпийцы» получили безлимитные билеты на аттракционы парка до конца 200-го сезона, а все участники парада - именные дипломы. Никто на празднике не остался без подарков.

А потом состоялся концерт, в котором приняли участие вокальный ансамбль «Домисолька», вокально-хореографический коллектив «Очаровашки», школа танца «UNI-DANCE», центр циркового искусства «Антре» и вокальная студия «Continentmusic».