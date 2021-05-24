Опыт Мордовии рассмотрен комиссией Госсовета по направлению «Образование»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В ходе обсуждения проблем обеспечения школьников качественным бесплатным горячим питанием собравшиеся с интересом ознакомились с опытом Мордовии по реализации этой инициативы Президента России Владимира Путина.

На заседании комиссии Госсовета выступил Врио Главы Мордовии.

По словам Артёма Здунова, еще с 2009 года Республика активно участвует в федеральном эксперименте по совершенствованию организации школьного питания. В регионе им было охвачено 50% школ и более 80% школьников. Существенный импульс в достижении поставленной цели придала республиканская целевая программа «Школьное питание», благодаря которой была модернизирована материально-техническая база школьных столовых Мордовии.

Для системного использования наработанного опыта Артем Здунов предложил создать в регионах производственно-логистические центры, которые, используя продукцию лучших местных региональных агрохолдингов, смогут обеспечивать горячим питанием не только школы, но и детсады, больницы и другие социальные учреждения.

В основе работы таких центров должно быть государственно-частное партнерство. Включиться в пилотный проект мы готовы уже в этом году», - сказал Врио Главы Мордовии.