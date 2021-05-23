В Пензенской области при покупке женщиной трактора мошенники обманули ее на 140 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Нижнеломовского района обратилась жительница с. Ивы 1968 года рождения. Гражданка пояснила, что на сайте «Авито» обнаружила объявление о продаже трактора. В ходе телефонного разговора она договорилась с незнакомцем о покупке и перечислила на банковский счет неизвестного предоплату в размере 140 000 рублей. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.