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Общество22 мая 2021 17:39

В Пензе прошло заседании круглого стола «Терроризм - угроза обществу!»

Участники встречи в пятницу, 21 мая 2021 года, «Минутой молчания» почтили память жертв в Казани
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В ходе обмена мнениями свою позицию на заседании высказал Председатель Совета ректоров вузов Александр Гуляков. Он отметил, что недостаточно лишь констатировать факт существующей угрозы. Эффективная борьба с терроризмом возможна лишь при выстраивании общественно-государственного механизма противодействия.

Инструментами предотвращения террористических атак участники совещания назвали также введение ответственной цензуры теле- и интернет-контента, усиление роли СМИ в профилактической работе с молодежью, развитие психологической службы в школах, колледжах и вузах,техническая оснащенность образовательных организаций, их сотрудничество с органами охраны правопорядка, ужесточение ограничений прав на приобретение оружия.

Как отметил в своем выступлении председатель региональной Общественной палаты Владимир Подобед, 17 мая текущего года на заседании в правительстве РФ Михаил Мишустин сообщил: в России утвержден проект по антитеррористической защите учебных заведений. Утверждены новые требования по обеспечению безопасности детских лагерей и баз отдыха.