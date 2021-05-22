Почти сухой закон в Пензе в день последнего школьного звонка

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В Ленинском районе обследовано 28 магазинов, осуществляющих торговлю алкоголем по улицам 8 Марта, Карпинского, Суворова, Пушкина, Бакунина, Ворошилова, Славы, Кирова, Московской и проспекту Победы.

Нарушение постановления администрации о запрете в день последнего звонка продажи алкоголя выявлено в одном магазине на улице Фурманова. Продавец данной точки, осуществил продажу пива.

По данному факту сотрудниками полиции составлен административный протокол.

С продавцами и собственниками магазинов проведена разъяснительная работа.

В Первомайском районе было посещено 13 торговых объектов, расположенных на улицах Бийской, Зеленодольской, Курской, Ватутина, Воронова и других. В магазине «Авокадо» на улице Воронова,2 зафиксированы нарушения установленных ограничений, связанных с реализацией алкогольной продукции, а также требований действующего законодательства, регулирующего оборот табачных изделий.

Сотрудником полиции составлены два административных протокола на продавца магазина.

В других объектах потребительского рынка нарушений не выявлено.