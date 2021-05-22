В Мордовии финансовый директор коммерческой организации заключена под стражу

Фото: Пресс-служба СУ МК РФ по Республике Мордовия

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном руководством ООО «Мордоввторсырье». Предоставленные недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия в период 2016-2017 и 2020 годы привели к незаконному возмещению НДС, по сути, хищению 7,5 миллионов рублей.

Ранее обвинение в мошенничестве предъявили генеральному директору организации и главному бухгалтеру.

В рамках расследования уголовного дела следователями СУ СК РФ по Республике Мордовия была установлена причастность к совершению преступления исполняющей обязанности финансового директора. организации. Ей уже предъявлено обвинение в совершении мошенничества и по ходатайству следователя СК судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

Расследование продолжается.