Приговор убийце сожителя вступил в законную силу

Нижний Тагил. Во время длительного свидания с родственниками в женской ИК Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приговором Кузнецкого районного суда Пензенской области от 29.01.2021 32-летняя жительница г. Кузнецка признана виновной в умышленном причинение смерти другому человеку. Судом ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В ходе ссоры 65-летний сожитель женщины начал ее избивать.

Не стерпев, кузнечанка ударила его ножом в грудь. После падения мужчины на пол она пыталась остановить кровотечение, вызвала скорую помощь, сообщила в полицию.

При назначении подсудимой наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, наличие на иждивении двух малолетних детей, противоправное поведение потерпевшего.

По информации Пресс-службы прокуратуры Пензенской области, апелляционная жалоба осужденной отклонена. С учетом обстоятельств преступления, выводов судебной психолого-психиатрической экспертизы, исключивших состояние аффекта обвиняемой в момент совершения преступления, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, сочла приговор суда законным. Он вступил в законную силу.