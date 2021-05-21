Утренники в детских садах Мордовии пройдут без родителей

22 мая в республике пройдут «Последние звонки» для учащихся 9 и 11 классов. Линейки при условии хорошей погоды будут организованы на свежем воздухе, разрешено присутствовать одному родителю. Если погода не позволит провести мероприятия на улице, их перенесут в актовые залы. В таком случае родителей на праздник допускать не будут.

Для остальных классов учебный год завершится 28-29 мая, без праздничных церемоний.

Утренники в детских садах Мордовии пройдут с 21 мая по 18 июня. Присутствие родителей не разрешено.

Выпускные вечера в регионах страны, по предварительной информации, состоятся 26 июня.