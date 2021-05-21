В Пензенской области, с помощью телефона преподавателя, студентка похитила у нее 70 000

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Никольского района с заявлением обратилась преподаватель учебного заведения 1961 года рождения. В кабинете она оставила на продолжительное время свой телефон для раздачи Интернета ученикам по сети Wi-Fi. А в конце рабочего дня обнаружила списание со своей банковской карты более 70 тысяч рублей.

Как выяснилось, кража произошла через мобильное приложение банка путем перевода денежных средств на другой расчетный счет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления была установлена студентка данного учебного заведения 1998 года рождения. Девушка дала признательные показания. В отношении неё избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.