Сегодня в Пензе в полдень дверь в мэрии останется незапертой

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Самым храбрым с 12:00 до 13:00 в кабинете 202 (пл. Маршала Жукова, 4, вход с торца здания администрации со стороны кинотеатра «Современник») расскажут, что нужно знать по поводу открытия бизнеса, возникающих проблемах в ходе предпринимательской деятельности. На вопросы ответят сотрудники управлений муниципального имущества города, градостроительства и архитектуры Пензы, экономического развития администрации города, правового управления, отдела муниципального земельного контроля, управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

По интересующим вопросам обращаться по телефону: 68-28-31.