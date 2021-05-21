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Общество21 мая 2021 10:33

Сегодня в Пензе в полдень дверь в мэрии останется незапертой

Желающим открыть в городе бизнес в пятницу, 21 мая 2021 года, доходчиво и профессионально расскажут, что ждет их на пути заманчивом и трудном
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Самым храбрым с 12:00 до 13:00 в кабинете 202 (пл. Маршала Жукова, 4, вход с торца здания администрации со стороны кинотеатра «Современник») расскажут, что нужно знать по поводу открытия бизнеса, возникающих проблемах в ходе предпринимательской деятельности. На вопросы ответят сотрудники управлений муниципального имущества города, градостроительства и архитектуры Пензы, экономического развития администрации города, правового управления, отдела муниципального земельного контроля, управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

По интересующим вопросам обращаться по телефону: 68-28-31.