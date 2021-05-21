В Пензе на дело пошли двоечница-мать и несмышленый сын

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний и его мать 1970 года рождения, которые осуществили сбыт 9 поддельных денежных купюр номиналом 5 000 рублей в торговых точках города Пензы, задержаны.

Как выяснилось, через сеть Интернет юноша узнал о продаже фальшивых денег и решил их заказать с целью дальнейшего сбыта. О своей идее рассказал матери и попросил у неё 8000 рублей для их приобретения.

Вдвоем в Нижнем Новгороде они, оплатив покупку банковской картой матери по 800 рублей за штуку, бесконтактным способом, путем закладки, получили 10 фальшивых купюр достоинством 5000 рублей.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В рамках расследования уголовного дела будет решаться вопрос о постановке на профилактический учет в органы внутренних дел несовершеннолетнего подозреваемого.

До их поимки сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Пензенской области женщине и ее чаду математика нового бизнеса просто грела душу. И дел-то всего ничего: берешь 8000 рублей – настоящих, кровно заработанных. И превращаешь их в 50 000, талантливо нарисованных кем-то. По 800 рублей за каждую фальшивку.

Дальше в музыке бизнес-расчетов подельников появляются трагические ноты. Каждая из сбытых фальшивок попала в руки нормальных людей, потом, возможно, пошла дальше – к людям, не подозревающим, что преступные деяния мамы и сына, пусть косвенно, но и их втянули в грязную и очень рисковую историю. Естественный шок нормального человека от такого открытия оценить в рублях невозможно вообще. Мама и сын отнесли его на издержки незначительные.

Государство гораздо точнее оценило цену таким противозаконным деяниям. И это уже очень реальная математика.

Попытки сбыть фальшивки оценены (статья 186 УК РФ) лишением свободы на срок до 8 лет. В нашем конкретном случае – по году за каждую липовую банкноту. Плюс один штраф в размере до миллиона рублей.

Дальше с подсчетами все. Впереди суд и наказание.

Учите математику, мама и сын.