Валерий Лидин провел прием граждан по телефону

Одной из первых к спикеру регионального парламента обратилась пенсионерка из села Куракино, попросившая продолжать акции по высадке деревьев в области. Валерий Лидин ответил, что именно так и будет.

Зашла речь и о поддержке проекта «По следам забытых усадеб». Сейчас в его реализации принимают активное участие молодые парламентарии и депутаты Законодательного Собрания.

- Инициатива привлекает все больше энтузиастов не только из Пензенской области, но и других регионов, - отметил Валерий Лидин. – Считаю, что желание сохранить памятники архитектуры заслуживает уважения.

Также в ходе приема граждан прозвучали вопросы, касающиеся ремонта дорог и моста.