65 семей из Ковылкина летом отпразднуют новоселье

Объект возводится в размах реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Работы выполняются компанией ООО «Универсам». В доме четыре подъезда, есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Планировка жилых и нежилых комнат современная, свободная.

Рядом с новым домом располагаются детский сад, две школы, Дворец спорта, лыжная база, несколько торговых точек. Кроме того, будут построены автостоянка, спортивные и игровые площадки.

Объект планируют сдать в июле.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов. Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.