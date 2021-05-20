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Общество20 мая 2021 12:22

В Пензе от речных трамвайчиков на Суре в жару буквально веет прохладой

Самое время для рейдов по местам отдыха у воды
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба администрации Пензы

Пресс-служба администрации Пензы

Сотрудники администрации Ленинского района, отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе, специалисты Комплексного центра социальной помощи семье и детям отправились в рейд по местам отдыха горожан у водоемов.

Очень важен сегодня контроль безопасного отдыха. И особенно несовершеннолетних детей у воды. Провели беседы, разъяснили правила безопасного поведения на водных объектах, и какая предусмотрена для нарушителей административная ответственность за купание в местах, где установлены знаки «Купаться запрещено».

Вручили информационные буклеты и памятки.