В Пензе от речных трамвайчиков на Суре в жару буквально веет прохладой

Пресс-служба администрации Пензы

Сотрудники администрации Ленинского района, отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе, специалисты Комплексного центра социальной помощи семье и детям отправились в рейд по местам отдыха горожан у водоемов.

Очень важен сегодня контроль безопасного отдыха. И особенно несовершеннолетних детей у воды. Провели беседы, разъяснили правила безопасного поведения на водных объектах, и какая предусмотрена для нарушителей административная ответственность за купание в местах, где установлены знаки «Купаться запрещено».

Вручили информационные буклеты и памятки.