В Пензе 19-летняя студентка забрала из шкатулки женщины золотую цепочку

В отдел полиции №3 УМВД России по г. Пензе с заявлением обратилась местная жительница 1974 года рождения. По ее словам, в обеденное время к ней домой приходила знакомая студентка.На следующий день после ее ухода женщина обнаружила пропажу золотой цепочки массой 17 граммов. Ориентировочная стоимость похищенного составила 30 000 рублей.

Полицейские установили, что ювелирное изделие хранилось в прикроватной тумбочке, и лежало в шкатулке, откуда и было похищено.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена студентка 2002 года рождения, причастная к совершению данного преступления. Девушка дала признательные показания и рассказала, что похищенное украшение этим же вечером сдала в ломбард, где и оно было реализовано. Вырученные деньги она потратила на свои нужды.

В отношении нее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени.