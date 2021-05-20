В Саранске гадалка «баба Нина» поведала девушке о порче и заговорах

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по го Саранск обратилась рабочая одного из предприятий: месяц назад через популярную социальную сеть она получила сообщение от неизвестной помощницы гадалки и предложила за плату в 210 рублей узнать свое будущее. Спустя некоторое время, девушка приняла предложение и написала о своем согласии.

Помощница провидицы попросила перевести плату за услуги на указанный ею счет и сообщить номер телефона, по которому с ней может связаться гадалка. После этого девушке позвонила «баба Нина», рассказала о лежащей на ней порче и порекомендовала тексты для заговоров воды. Гадая по телефону, ведунья якобы прониклась сожалением к судьбе клиентки, и решила, что этот сеанс будет для девушки бесплатным. И попросила сообщить номер карты и код от нее, чтобы вернуть 210 рублей. После того, как девушка выполнила просьбу «бабы Нины», со счета были списаны все имеющиеся на нем деньги.

В настоящее время по данному факту следователем ОП №3 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Расследование уголовного дела продолжается.