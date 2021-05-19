В Пензенской области новый управляющий Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Деятельность ЦБ РФ на территории Пензенской области обсудили врио губернатора, заместитель председателя Центробанка РФ Руслан Вестеровский и начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Лариса Павлова.

Отмечалась важность миссии налаживания качественного взаимодействия финансового учреждения с федеральными и региональными органами власти.

В своем выступлении Олег Мельниченко высоко оценил значение для экономики области деятельности ЦБ, отметил, что опыт Александра Владимировича Хлобыстова, в качестве эксперта высокого уровня по вопросам бюджетной и финансовой политики, безусловно будет востребован в регионе.