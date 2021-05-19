В Пензе в выброшенной из окна горящей сумке сдетонировали патроны

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По официальной информации УМВД России по Пензенской области, в ходе проводившегося комплекса оперативных мероприятий по факту кражи имущества у жителя г. Пензы 1984 года рождения, с целью сокрытия незаконно хранящихся предметов, ограниченных в обороте законодательством РФ, мужчина поджег сумку, в которую предварительно сложил данные предметы. Горящая сумка упала на козырек магазина. От пламени сдетонировали патроны. Обошлось без жертв. В ближайшее время поджигатель будет доставлен в отдел полиции №1 УМВД России по г. Пензе для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание.