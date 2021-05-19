В Саранске «Шевроле Нива» совершила наезд на девушку на пешеходном переходе

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

И разметка пешеходного перехода в порядке. И 22-летняя пешеход 18 мая переходила дорогу на улице Власенко в Саранске на разрешающий сигнал светофора (зеленый). И все равно 71-летний мужчина, на автомобиле «Шевроле Нива», совершил наезд на девушку. С различными травмами ее доставили в травмпункт ГБУЗ РМ РКБ №4.

Водитель «Шевроле Нива» трезв. Но орден вручать ему точно не стоит. А после соответствующего разбирательства сотрудники Госавтоинспекции определят - сколько времени теперь водитель будет сам перемещаться только в роли пешехода.

Ему есть о чем задуматься всерьез. В этот же день во время массовых проверок водителей в республике только за несколько часов оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный район» в Чамзинском, Большеберезниковском и Дубенском районах сотрудниками Госавтоинспекции Мордовии выявлено 65 фактов нарушений ПДД участниками дорожного движения, а также выявили двух автолюбителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии.

Им грозит лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.