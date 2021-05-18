Пензенская область получила еще одну партию вакцины «ЭпиВакКорона»

Регион получил 810 доз этой вакцины. По словам начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека областного минздрава Галина Рожновой, данный препарат отличается более простыми условиями хранения.

- Всего с начала прививочной кампании в Пензенскую область поступили три вида вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВАК». Общее количество - 146 603 дозы, - отметил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

Прививку первым компонентом вакцины сделали 119 025 жителей региона, завершили вакцинацию полностью 100 522 человека.