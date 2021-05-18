ВТБ передал Пензенской областной клинической больнице им. Бурденко новое оборудование

18 мая в рамках очередного этапа благотворительной программы «Мир без слез» банк ВТБ передал Пензенской областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко оборудование для лечения новорожденных детей. В учреждении появилось сразу несколько новых аппаратов, в том числе современная светодиодная система фототерапии. С целью предотвращения риска распространения COVID-19 праздники в рамках акций временно переведены в формат онлайн и проходят в прямом эфире «Инстаграма» @mirbezslez.

Проект «Мир без слез» существует с 2003 года и является частью общебанковской программы «Здоровая страна». За это время помощь получили более 150 больниц в 73 регионах России. ВТБ, в том числе, в рамках акции дважды — в 2013 и 2017 годах — оказывал помощь в приобретении необходимого оборудования Пензенской областной детской клинической больнице им. Н.Ф. Филатова.

«Пензенские детские медицинские учреждения за годы существования “Мира без слез” уже несколько раз принимали благотворительные акции. Я рад, что в этом году с нашей помощью в областной клинической больнице им. Бурденко появилось новое медицинское оборудование, которое помогает маленьким пациентам пройти адаптацию в первые дни после рождения. Уверен, что теперь в одном из крупнейших медицинских центров региона новорожденные дети смогут пройти реабилитацию быстрее и эффективнее», — отметил Денис Педай, управляющий ВТБ в Пензенской области.

В сегодняшней акции принимали участие три больницы: московский Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко и Нижневартовская окружная клиническая детская больница. Цель программы — оказание помощи детским государственным медицинским учреждениям в России для того, чтобы сделать медицинские услуги в стране более качественными и доступными для всех.

Всего в 2021 году помощь от банка ВТБ получат 27 детских больниц по всей России: в 8 из них акции уже прошли, а в 19 еще предстоят. Все учреждения сами выбирают, какое именно оборудование, лекарства или расходные материалы им нужны. Так, в Москве в рамках акции было приобретено эндоскопическое оборудование для диагностики ЛОР-органов. В Нижневартовске появился целый комплекс для лабораторных исследований пациентов онкологического профиля и оборудование для проведения высокотехнологичных операций на костно-мышечной системе.

В этом году в программе примут участие больницы из 22 городов, в числе которых — Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, Салехард, а также с. Курумкан (Республика Бурятия).