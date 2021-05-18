В Пензе пройдет традиционный «Парад детских колясок»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

22 мая в Детском парке пройдет уже ставший приятной традицией «Парад детских колясок». В этом году мероприятие посвящено 200-летию ЦПКиО им. Белинского.

К участию приглашаются все мамы и папы из Пензы, а также их дети. Для этого нужно будет украсить детскую коляску в соответствии с одной из номинаций. Их четыре: «Моя любимый парк», «По следам динозавров», «Будущие олимпийцы» и «Мик космоса».

Заявки на участие принимаются до 21 мая на электронный адрес - kultmas_parkk@mail.ru с пометкой «Конкурс детских колясок». Скачать анкету в конкурсе можно здесь.