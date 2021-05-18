Путешествие фальшивой банкноты в Пензе

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В УМВД России по г. Пензе поступило сообщение: в инкассаторской сумке нашли поддельную денежную купюру номиналом 5 000 рублей образца 1997 года. Фальшивка поступила от магазина алкогольной продукции в общей выручке. При внимательном просмотре купюры сразу же обнаружилось несоответствующее качество бумаги, отсутствие на фальшивке защитных волокон и защитной нити, сымитированный водяной знак не соответствовал размеру денежного билета.

Данную купюру отправили для проведения экспертизы в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области. После соответствующего исследования появился вердикт: купюра была изготовлена на капельно-струйном принтере, перфорация - прожиг.

Полицейские установили, что магазин оборудован камерами видеонаблюдения. С сотрудниками магазина провели профилактическую беседу.

Впоследствии оперативники выявили пензенца 1966 года рождения, который расплатился поддельной купюрой. По его словам, данные денежные средства номиналом 5 000 рублей ему дала жена 1968 года рождения, которая является индивидуальным предпринимателем. При разговоре с женщиной, она пояснила, что занимается продажей фруктов и овощей на открытой торговой точке возле дома. Женщина предположила, что данная купюра появилась у неё из выручки, так как рабочее место не оборудовано аппаратом для определения подлинности денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Чтобы избежать подобных ситуаций, полицейские рекомендуют владельцам торговых точек оборудовать свои магазины камерами видеонаблюдения и детекторами для определения подлинности денежных знаков.

В свою очередь, гражданам при совершении денежных операций надо осматривать получаемые ими денежные купюры на наличие внешних признаков подделки. При обнаружении таких банкнот в своих сбережениях нельзя пытаться их сбыть, так как за подобные деяния предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. В подобных случаях следует сразу же обратиться в полицию и сообщить об обстоятельствах получения данных денежных средств.

Для сведения. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, чаще всего в Пензе изымают поддельные купюры со следующими серийными обозначениями (эти буквы стоят перед номером банкноты):

- 5 000 рублей - вс, мх, ам, ма, са, бт, мв, хб, АК;

- 1 000 рублей - ьН, тЛ, оП, аМ.