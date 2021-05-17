В Мордовии в реке утонул восьмилетний мальчик

Сегодня в селе Кергуды Ичалковского района Мордовии произошла страшная трагедия. Днем трое детей, 8 и 10 лет, без разрешения родителей ушли играть на реку Алатырь.

Двое из них решили зайти на мелководье. Теченье подхватило одного из мальчиков. Его друзья побежали звать на помощь взрослых, но спасти ребенка не удалось. Его тело было найдено в 50 метрах от места происшествия.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.