Пензенская область: динамика преступности за 4 месяца 2021 г.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, за 4 месяца 2021 г. в Пензенской области зарегистрировано 4 877 преступлений, что на 7,7 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В лидерах роста категории – мошенничество, неуплата алиментов, кражи. Далее идут незаконное приобретение, хранение наркотических средств, дача взятки.

Рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 19 районах, от 0,6 % в ЗАТО г. Заречный до 38,9 % в Наровчатском районе. Снижение произошло в 13 районах, от 2,7 % в Иссинском районе до 39,1 % в Вадинском районе. На прежнем уровне осталось количество зарегистрированных преступлений в Бековском районе (43).